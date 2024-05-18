Karabük'te bir baba, eğitimini tamamlayan asker oğlunu çocukluk battaniyesi ile aradı

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Karabük'te bir baba, eğitimini tamamlayan asker oğlunu çocukluk battaniyesi ile aradı

ANKA
18 Mayıs 2024 Cumartesi, 10:14




Karabük'te, 35'inci dönem uzman erbaş temel eğitimini tamamlayan 1918 jandarma ile 74 sahil güvenlik kursiyeri için tören düzenlendi.

Kurs süresince oğlundan ayrı kalan bir babanın tören alanına oğlunun çocukluk battaniyesi getirmesi ve tören sonunda yaşanan kavuşmada oğlunu araması duygu dolu anlar yaşattı.

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