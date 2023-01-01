Karadeniz'in ata tohumları çoğaltılıyor
Ordu'nun Ulubey ilçesine kurulan Karadeniz'in ilk ve tek Biyoinovasyon Merkezi'nde bölgede asırlardır yetişen kırmızı mısır, kabak ve fasulye gibi tohumlar düşük maliyetlerle çoğaltılıyor.
Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, Karadeniz Bölgesi'nin ilk Biyoinovasyon Merkezi kuruldu. Merkezde görevli ziraat mühendisleri, çiftçilerden doğallığı bozulmamış sebze ve meyve gibi bitkilerin tohumlarını topluyor. Kaybolmaya yüz tutan kırmızı mısır, kabak ve fasulye gibi tohumlar düşük maliyetlerle bu merkezde çoğaltılıyor. Üretilen yeni tohumlar ise üreticilerden karşılığında tohum almak koşuluyla yeniden çiftçilere dağıtılıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Biyoinovasyon Şube Müdürü Ethem Gözkonan, yerli ve orijinal tohum kullanımının son yıllarda arttığını açıkladı. Kent sınırlarında üreticilerden genetiği bozulmamış tohumların toplandığını ve merkez bünyesinde kurulan bahçelerde çoğaltıldığını belirten Gözkonan, "Ordu'da yetiştiriciliği yapılan 50 ile 150 yıllık tohumları beyan eden kişiler adına kayıt altına aldık ve bu merkezde stokladık. Bitkilerin tür ve çeşidine göre deneme parsellerimizde deneme ekimlerini yaptık. Burada öncelikle bize bu tohumları sağlayan kişilerden aldığımız tohumların verimiyle ilgili doğruluğunu ortaya koymaya çalıştık. Beğendiğimiz tür ve çeşitleri ayırdık. Bu yıl onlarla birlikte daha yüklü miktarda üretim yapıp, elde ettiğimiz tohumları üreticilerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
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