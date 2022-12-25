Karanlıkta karşısına 2 sırtlan çıktı
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde gece karşılaştığı sırtlanlarla konuşan balıkçının “Sizden korkuyorum la keratalar” sözleri güldürdü.
Tarihi Kizılin Mağaralarının bulunduğu Göksu Nehri’nde balıkçılık yapan Emin Biricik, geçtiğimiz gece balık avlamaya giderken sırtlanlarla karşılaştı. Gecenin karanlığında duyduğu sesler üzerine el fenerini açan Emin Biricik, karşısında sırtlanı görünce ne yapacağını şaşırarak korktu.
Sırtlanlarla arasında yaklaşık 10 metre mesafe olan Emin Biricik, kaçmak yerine onlarla sohbet etmeye çalıştı. Onlara zarar vermek istemediğini göstermek için önce sırtlanları yanına çağıran Biricik, sırtlanların geldiğini görünce, “Geliyorsunuz da bende sizden korkuyorum la keratalar. Yanıma geliyorsunuz ama bende sizden korkuyorum. Korkuyorum fazla gelmeyin yanıma, gelme hadi git, hadi git. Gelme” sözleri gülümsetti.
Yaşanan bu anları cep telefonuyla kaydeden Emin Biricik, “Gecen balık avına gittim, bir sesler duydum. El fenerini tuttuğum da baktım ki 2 sırtlan karşımda. Üzerime doğru geliyor. Ben ürperdim ama kendileri benden kaçınmıyorlar yani insana alışmış. Kendileriyle sohbet ettim” dedi.
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