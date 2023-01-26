Kartepe, beyaza büründü

26 Ocak 2023 Perşembe, 07:00

İzmit’te aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinin bulunduğu alanlarda kar kalınlığı, 5 santime ulaştı. Maşukiye ile oteller bölgesi arasındaki 18 kilometrelik yolda ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çocuklarıyla birlikte Kartepe’ye gelenler de kar yağışına sevindiklerini söyledi.



Kartepe’ye gelen Tuba Yağmur Aktaş, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Bu kadar kar beklemiyordum, daha az kar yağar, diye düşünüyordum. Bu yağış hepimizi mutlu etti. Karlar arasında yürüyüş yapacağız, yemek yiyeceğiz ve güzel bir gün olacak” dedi.



İlk kez Kartepe'ye geldiğini söyleyen Veysel Akman da "Bu kadar çok kar yağmasını beklemiyorduk. İnşallah daha fazla kar yağar. Kar yağışının sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.