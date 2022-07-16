Kasalardan para çaldı: Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:28

Kültür ve Körpeşler mahallelerinde 3 gün içinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit etti.

Haberin devamı