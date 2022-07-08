Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:59

Konya Şehir Hastanesi'nde güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Geçen hafta pazar günü bir görüşme yaptık, 'Bayram izni almayacak mısın ağabey?' dedim. 'Alamayacağım, nöbetlerim var' dedi. Çarşamba günü şehit oldu" dedi.

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