Kayseri'de olanlar bir iç savaş provası mı? Cihat Yaycı anlattı
Kayseri'de başlayan ve diğer illere sıçrayan olaylardan sonra sığınmacı konusu gündemde bir kez daha öne çıktı. Yurttaşlar "sığınmacı istemiyoruz" sloganıyla sokaklara dökülürken, bazı illerde çeşitli şiddet gösterileriyle karşılaşıldı. Ömer Can Talu'nun hazırlayıp sunduğu 'İkinci Bakış' programında sığınmacı meselesi Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ile ele alındı.
Ömer Can Talu'nun hazırlayıp sunduğu 'İkinci Bakış' programının bu haftaki konuğu Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı oldu. Cihat Yaycı, Suriyeli sığınmacılar, Kayseri olayları ve olası bir iç savaş senaryosu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaycı, Suriyeli sığınmacıların erken yaşta evlilikleri, ekonomik etkileri, entegrasyon sorunları ve göçün bir silah olarak kullanılması gibi kritik konulara da dikkat çekti.
Türkiye'de iç karışıklık çıkarılabileceğinden bahseden Yaycı, "Bunu '3 K' ile ifade ediyorum ben. Kaos, karmaşa ve kargaşa. Bunların çıkarılması için sığınmacı sorunu çok önemli bir aparattır" dedi. Temel sorunun sığınmacıların Türkiye'ye değil; Türk toplumunun sığınmacılara entegre olacağı olduğunu belirtirken, "Türk milletinin kimliği bozulacak" değerlendirmesinde bulundu. Sığınmacıların gönüllü olarak dönmesinin imkansız olduğu ve sığınmacıların ekonomiye etkisi de programda konuşulan diğer konu başlıklarıydı.
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