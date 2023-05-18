Kazalar geliyorum dedi
Bursa’da aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliği sebebiyle meydana gelen trafik kazaları kameralara böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik kamerasına yansıyan ilk kaza Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
Dört yol ağzında hız kesmeyip yollarına devam eden bir otobüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sırasında yolcular büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.
Başka bir kazada ise park halindeki araca geri geri gelerek çarpan sürücü durumu çarptığı aracın sahibine bildirmek yerine olay yerinden kaçmayı tercih etti.
Fakat kameralardan kaçamadı. Bir diğer görüntüde ise cadde üzerinde seyir halindeki otomobili fark edemeyen sürücü aniden dönüş yapmaya çalışınca kaza da geliyorum dedi.
Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar ise kent güvenliği ve araç kameralarına saniye saniye yansıdı.
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