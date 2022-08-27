Kedi Villası’nda bu yıl 130 yavru dünyaya geldi

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:20

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi villası’nda çalışanlar tarafından özenle bakılıyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından her mevsim ziyaret edilen Van kedileri, konukların büyük ilgisini görüyor.

Koruma altındaki Van kedilerinin neslinin devam etmesi için de çalışmalar sürüyor. Mart ayında başlayan ve bir yılda 3 parti şeklinde devam eden doğumlarda sona yaklaşılırken, son gebe kedilerden biri daha 4 yavru dünyaya getirdi.

Yavru kediler ve anneleri, villadaki özel odalarında özenle bakılıyor. Yeni doğan yavru kedilerle 2,5 aylık olana kadar ziyaretçilerin temas etmek ise yasak.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 3 parti şeklinde mart ayında başlayan 2022 yılının son doğumlarının devam ettiğini söyledi.

Doğumların ardından 2023 yılı için hazırlıklara başlayacaklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Yani sağlık kontrollerini, aşılarını, elemelerini, 2022 yılının değerlendirmesini yapacağız. Tabii ücretli sahiplendirmede devam ediyor. Şu an yaklaşık 130 yavru var. Kesin rakam sene sonunda ortaya çıkacak" dedi.

ZİYARETÇİ SAYIMIZ ÇOK FAZLA

Tüm dünyayı büyük ölçüde etkileyen pandemi nedeniyle düşen ziyaretçi sayının bu yıl oldukça fazla olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kaya, "Bu yıl Van'a da çok turist akışı var. Dolayısıyla da günlük turist sayımız 700'ün altına düşmüyor. Bu sene pandeminin acısını çıkarırcasına herkes gezmeye devam ediyor. Biz de bu ziyaretlerden oldukça memnunuz. Islak mama ziyaretçilerden olduğu için tabii kedilerde mama kısmıyla mutludurlar. Biz de Van kedisinin tanıtımını yapmaktan mutluyuz" diye konuştu.