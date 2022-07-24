Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.
Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Feyati Günenç’ten (78) akrabaları bir süredir haber alamadı. Günenç’i merak eden yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi.
Banyoda hareketsiz şekilde yatan Günenç’i gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Feyati Günenç’in ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.
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