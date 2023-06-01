Kılıçdaroğlu'na sadece 28 oy çıkmıştı! Köylüler AKP’li belediyeyi protesto etti.

01 Haziran 2023 Perşembe, 13:45

Samsun’un Ladik ilçesinde Tatlıcak köyü sakinlerinin mera alanına Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan güneş enerji santraline (GES) karşı direnişi sürüyor. Tatlıcaklı Mahmut Akdemir, “Ben 76 yaşındayım. Bu yaylayı büyüklerimiz, çok yoklukla, sıkıntıyla fakirlikle aldılar. Köyümüzde bir inek alıp da bir tane güdecek meramız yok. Belediye hepsine el koydu. Burada çoluk çocuk ne yiyecekler? Aylığımı var, yıllığım mı var, bu millet alnın terini yiyor. Alnının acı terinin ekmeğini yiyor. Etimiz, sütümüz hepsi burada üretiliyor” dedi.Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesi Tatlıcak köyünde GES projesi için konteyner ve iş makinalarıyla mera alanında işlemlere başladı. Jandarma ekipleri alanda güvenlik önlemi alırken, köylülerin mera alanına girmesi engellendi. Köylüler ise projeyi protesto etti. Öte yandan Tatlıcak köyünde 28 Mayıs seçimleri sırasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 163; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 oy çıkmıştı.

