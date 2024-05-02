Kimi sigara basıyor kimi kolonya döküyor: Bu yöntemler ölüme götürüyor!
Kimi sigara basıyor kimi kolonya döküyor: Bu yöntemler ölüme götürüyor!
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kene ısırma vakalarında da artış başladı. Yurttaşların kene ısırmalarına karşı uyguladıkları 'sigara basmak' ve 'kolonya dökmek' yöntemlerinin ölüme yol açabileceği uyarısı yapıldı.
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