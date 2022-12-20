Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü

20 Aralık 2022 Salı, 11:29

Çocuk yaşlarda doğal taşlara merak saran Aluç, merakından dolayı 36 yaşında Jeoloji Mühendisliği bölümünü okudu. 40 yaşında Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun olan Aluç, evini kiraya vermeyerek doğadan topladığı taşları evinde biriktirmeye başladı. 70’ten fazla farklı doğal taşları evinde biriktiren Aluç, sosyal medyada taşları paylaşınca birçok yerden sipariş aldı. Aluç, taşları daha çok Bioenerji Uzmanları ve Şaman kültürüne sahip insanların tercih ettiğini söyleyerek, Amerika, Almanya ve Katar olmak üzere birçok ülkeye bu taşları gönderdiğini belirtti.



“40 yaşında Jeoloji Mühendisi oldu”

Yıldıray Aluç, merakından dolayı üniversite okuyup 40 yaşında Jeoloji Mühendisi olduğunu belirterek, “Birçoğu Sivas’ımıza ait yarı değerli taşlar ve Sivas’ımıza ait madenler. 5-6 yaşından bu zamana kadar merakım vardı. Bu merak beni 40 yaşında Jeoloji Mühendisliği bölümü okumaya yeltendirdi ve okudum. Yüksek lisans yaptım. Eskiden bilimsel değil de ezbere yapıyordum. Jeoloji Mühendisi olduktan sonra hangi taşın nerede olduğunu hangi kayacın hangi birimlerde olduğunu öğrendikten sonra artık gidip oradan daha kolay bir şekilde getirmeye başladım” dedi.



"Sırf taşlar için evi kiraya vermedim"

Aluç, sırf taşlar için evi kiraya vermediğini söyleyerek, “Sivas'ta bulduğumuz bu taşlar Ankara Tokat Yozgat Aydıncık gibi yerlerde devlet destekli gelir kapısına dönüşmüş durumda. Maden şehri Sivas’ta fazla taş toplayan olmadığı için bilinmiyor. Akik, necef taşı, kalsedon, ametist, jasper, selenit, sadece Sivas'a ait olan selestit gibi Şifahi taşlar. Bioenerji alanında Nazar'da, berekette, ruhsal hasatlıklarda kullanıyorlar. Şuan burada 60-70 taşımız var. Tabi sürekli sirkülasyon oluyor. İsteyenlere veriyorum. Elimde akik türleri, kalsedon türleri var, selenit türleri gibi süs taşları ve Sivas'ta çıkan cevherler ve endüstriyel hammaddeler var. Kangalda bolca necef taşı yatağı var. İsmini Irak’ın Necev şehrinden alıyor. Amerika’dan istiyorlar. En son Almanya, Amerika, Kıbrıs’a ve Katar’a gönderdim. Taşların tercih edilmesinin sebebi orijinal olması. Satılan süs taşlarının bir çoğu boyalı veya Çin’den geliyor. Bazı müşteriler ‘Taş aldım rengi soldu’ diyor. Bu taşların özelliği orijinal olması. Genellikle bioenerji uzmanları tercih ediyor. Özellikle Şaman kültürüne ait insanlar tercih ediyor. Çünkü taşlarda görünmeyen bir enerji var. Sırf taşlar için evi kiraya vermedim. Para benim için önemli değil. Bu benim için bir tutku bir aşk. İnsanların bazıları kafeye gider bazıları hobilerle uğraşır. Benim hobimde taş ve kil” şeklinde konuştu.