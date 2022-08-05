Kırmızı ışıkta geçerek 2 araca çarpması kameraya yansıdı

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:37

Kaza öğle saatlerinde D-100 karayolu Hal kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadir Aydın idaresindeki 41 TF 277 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışıkta hızla geçerek kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla geçen Fatih Başoğlu idaresindeki 81 AV 990 plakalı otomobil ile Uğur Aş idaresindeki 81 AAB 670 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazaya neden olan hafif ticari araç yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadir Aydın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yeşil ışığın yanmasıyla ilerleyen otomobil ile motosiklete hızla gelen hafif ticari aracın çarpması görüntülendi.