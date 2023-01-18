Kış geldi, ayıların uykusu yine gelmedi

18 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde 72 ayının bu kış da uykusu gelmedi. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara, bakıcıları tarafından çok iyi bakılıyor. Doğal ortamda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle yiyen ayılar kışa hazırlanıyor.

Havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ayıları uykusundan etti. Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor’ denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor.



"Günde 400 kiloya yakın yiyecek veriliyor"



Günde bir ayının yaklaşık 5 ila 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer; elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti. Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.



Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, "Yaz sonu itibarıyla kış uykusu dönemine başladık. Barınaktaki hayvanlara kalorisi yüksek olan gıdalar veriyoruz. Bu dönemde hedefimiz hayvanların vücutlarında yağ depolanmasını sağlıyoruz. Aralık ve ocak ayı itibarıyla hayvanlar özellikle doğada vücutlarında depoladıkları yağlardan enerji ve su ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bizim merkezimizde hayvanlar doğal ortamlarının haricinde de beslendiği için kış uykusunu tam olarak gerçekleştiremiyorlar. Ama metabolizmaları yavaşlayarak daha az olarak bu dönemi geçiriyorlar. Biz de enerjilerini iyi tutmaları için takviye beslemelerini yapıyoruz" dedi.