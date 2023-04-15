Kız kulesinin son hali dronla görüntülendi
Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayınının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.
Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı.
İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü.
Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti.
Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor.
Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.
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