Konya'da dinlenme tesisinde yangın
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin tesisteki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.
Konya- Antalya kara yolunda Tınaztepe mevkisindeki bir dinlenme tesislerinde saat 06.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müşteriler ve çalışanlar tesisi tahliye etti. İtfaiye ekipleri tesisi saran alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçramaması için çalışmasını sürdürürken, çevredeki ilçelerden de takviye ekipler çağrıldı. Müdahale çalışmaları sürüyor.
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