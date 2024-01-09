Konyalı emeklinin 'zam' isyanı: Adalet mi bu?

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Konyalı emeklinin 'zam' isyanı: Adalet mi bu?

ANKA
09 Ocak 2024 Salı, 10:45

Konya’da emekliler, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’ye işçi ve memur emeklilerine farklı oranlarda zam yapılmasından dert yandı. Bir emekli, "Ben 30 sene emek vermişim, evime haciz gelmiş ben de aynı parayı alıyorum. Bu mudur adalet? Emeklileri öldürdü" dedi.

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