Konyalı emeklinin 'zam' isyanı: Adalet mi bu?
Konyalı emeklinin 'zam' isyanı: Adalet mi bu?
Konya’da emekliler, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’ye işçi ve memur emeklilerine farklı oranlarda zam yapılmasından dert yandı. Bir emekli, "Ben 30 sene emek vermişim, evime haciz gelmiş ben de aynı parayı alıyorum. Bu mudur adalet? Emeklileri öldürdü" dedi.
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