Koruma altına alınan Akdeniz foku Adana'da görüldü
Adana’nın Karataş ilçesi kıyılarında nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan 'Akdeniz foku' geldi.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Kırmızı listede' nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altına olduğu için koruma altına olan 'Akdeniz foku' bu kez Karataş ilçesi kıyısına çıktı.
Akdeniz fokunu, sahilde gezen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika kıyıda dinlenen fok, bir süre sonra suya girerek gözden kayboldu.
Video Haberler
- 'Doğa Tarihi Müzesi' 2 bine yakın bitki sergileniyor
- Akdeniz foku Adana'da görüldü
- Horoz vurdu gol oldu
- Bazen kafadan katkı yapıyoruz
- Fotokapanla yaban hayatı analizi yapıldı
- Peşinden her yere geliyor
- Sektör haline geldi
- Kartepe, beyaza büründü
- Önemli isimler Uğur Mumcu'nun gazeteciliğini anlattı
- Ocak ayında 'çilek' hasatı telaşı
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de Sinan Ateş istifası
- Dehşet saçan polis hakkında yeni gelişme
- İsveç'ten NATO kararı
- Orduya 'hazır olun' çağrısı
- İşte HDP'nin adaylık havuzunda adları geçenler...
- 'Yeni sistem kronometreyi sıfırladı'
- Bir aile yok oldu... Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
- 'Bilecik'e başka bir şey için geldim...'
- Demirtaş'tan zor Cumhur İttifakı sorusu
- Camdaki Kız ekibi şokta.. Beklenmedik sonuç