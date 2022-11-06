Köy okullarındaki öğrencilerin ekmeği meslek lisesinden

06 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli’nde öğrencilerin mesaisi gece başlıyor. Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri okulun fırınına gelerek ekmek üretiyor. Teorik derslerin yanında uygulama derslerinde pratik yapan öğrenciler, hem ders yapıyor hem de köy okullarında okuyan öğrencilere ekmek yapıyor. Her hafta farklı öğrencilerin çalıştığı fırında günlük 10 bin ekmek üretiliyor. Yoğrulan hamurlar, öğrencilerin marifetli ellerinde fırına girerek, 50 ve 70 gramlık ekmek olarak çıkıyor. Çıkan ekmekler makinede paketlendikten sonra poşetlere konularak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köy okullarına ve pansiyonlara doğru yola çıkıyor. Adıyaman’da taşımalı eğitim gören ve pansiyonda kalan 20 bin öğrenciden bir kısmının ekmeğini meslek lisesi öğrencileri yapıyor. Fırının kapasitesinin arttırılarak, tüm öğrencilerin ekmeğini üretme hedefleniyor.



“Burası üretim üssü gibi çalışıyor”

Öğrenciler ile birlikte fırında çalışan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ise meslek liselerinin üretime katkı sağladığını vurgulayarak, “Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde günlük 10 bin adet ekmek üretiyoruz. 50-70 gramlık ekmek üretiyoruz. Bu haliyle israfı da önlemiş oluyoruz. Biz bu ekmeği taşımalı eğitimde olan öğrencilerimize, pansiyonlu okullarımıza veriyoruz. Tamamen kendi içimizde tüketiyoruz. İlimizde 20 bin tane taşımalı eğitimde yemek yiyen öğrencimiz var. Bu kapasiteyi iki katına çıkartıp inşallah ilimizdeki bütün öğrencilerimize ekmeğimizi buradan vereceğiz. Dolayısıyla burası bir üretim üssü gibi çalışıyor. Burada hem öğrencilerimiz eğitim alıyor hem öğretmenlerimiz öğrencilerin başında bulunarak onlara katkı sunuyor. Burası üretim üssü gibi çalışacak” dedi.

Öğrenciler ise hem derslerini hem de meslek öğrendiklerini belirterek, köy okullarındaki öğrencilere ekmek yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.