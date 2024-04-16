Kredi kartı kullanıyor musunuz? Sokağın nabzını tuttuk
Kredi kartı kullanıyor musunuz? Sokağın nabzını tuttuk
Kredi kartı kullanıyor musunuz? Sokağın nabzını tuttuk
Video Haberler
- Başarır'dan tutuklanan Kepez Belediye Başkanına ziyaret
- Bahçeli önce 'yeni anayasa' için çağrı yaptı
- KULLANMAYA MECBUR BIRAKILDIK
- Uzmanından kalp krizine karşı uyarı!
- Teleferik kazasında 5,5 saat mahsur kaldılar
- Kilosu 600 bin lira oldu
- Eski büyükelçiden dikkat çeken İran - İsrail açıklaması
- Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi!
- Kütahya 74 yıl sonra CHP'ye geçti!
- Bayram alışverişine çıkan eli boş dönüyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!
- Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor