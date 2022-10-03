Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar

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Küçükçekmece'de iki kişi bindikleri motosikletle köpek taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:55

Görüntüler, bu sabah erken saatlerde Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaydedildi.

34 MH 5957 plakalı motosikleti süren sürücünün arkasında oturan kişi kucağında köpek tuttu.

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, akan trafikte motosiklete binen iki kişinin kucağında giden köpeğin sakin tavırları dikkat çekti.

Köpek motosiklet küçükçekmece

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