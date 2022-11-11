“Kültürel İktidar Tartışmaları”
Berrin Karadeniz ve Mehmet S. Aman’ın hazırlayıp sunduğu, kültür sanat alanında çeşitli konu ve konuklarla karşınızda olan Sanat Sepeti’nde bu hafta, kültürel iktidar tartışmaları, edebiyatta gri propaganda ve karşı devrim ele alınırken “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü nasıl anlarız” sorusuna yanıt aranıyor.
Video Haberler
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- AKP'li isim istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu