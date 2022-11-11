“Kültürel İktidar Tartışmaları”

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Berrin Karadeniz ve Mehmet S. Aman’ın hazırlayıp sunduğu, kültür sanat alanında çeşitli konu ve konuklarla karşınızda olan Sanat Sepeti’nde bu hafta, kültürel iktidar tartışmaları, edebiyatta gri propaganda ve karşı devrim ele alınırken “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü nasıl anlarız” sorusuna yanıt aranıyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 12:10


cumhuriyet tv Sanat Sepeti kültür ve sanat

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