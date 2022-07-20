Küresel resesyon endişesi azaldı: Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL yüksek enflasyon, döviz başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişelerle 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.
TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25 seviyesinde.
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