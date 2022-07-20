Küresel resesyon endişesi azaldı: Dolar ne kadar oldu?

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Dolar/TL yüksek enflasyon, döviz başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişelerle 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:27

TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25 seviyesinde.

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