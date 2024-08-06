Kürtçe trafik uyarıları valilik emriyle bir kez daha silindi

06 Ağustos 2024 Salı, 11:17

















Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik Kürtçe uyarı yazıları bir kez daha valilik tarafından silindi. Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, yazıların silinmesine İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz’da yayımladığı genelgenin gerekçe gösterildiğini ifade ederek, iptali için hukuki süreç başlattıklarını söyledi.