Kürtçe trafik uyarıları valilik emriyle bir kez daha silindi
Kürtçe trafik uyarıları valilik emriyle bir kez daha silindi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik Kürtçe uyarı yazıları bir kez daha valilik tarafından silindi. Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, yazıların silinmesine İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz’da yayımladığı genelgenin gerekçe gösterildiğini ifade ederek, iptali için hukuki süreç başlattıklarını söyledi.
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