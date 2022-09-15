Kuyumcudan hırsızlık yapmak isteyen 4 kişi polisi görünce kaçtı
İstanbul Fatih’te kuyumcuya giren 4 hırsız, caddede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark edince, hiçbir şey çalamadan kaçtı.
Yeniçeriler Caddesi'nde, 9 Eylül Cuma günü saat 04.20 sıralarında kuyumcuyu soymak için araçlarıyla gelen 4 şüpheli, önce çevreyi kontrol etti. Hırsızlardan üçü kuyumcunun kepengini açarak, ellerindeki çuvallarla içeri girdi. Şüphelilerden biri gözcülük yapmak için dışarda kaldı.
Birkaç saniye sonra gözcülük yapan hırsız, bölgede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark etti. Polis otosunun kendilerine doğru geldiğini gören hırsız, içeridekilere haber verdi. Panikleyen şüpheliler kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıkıp, araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheliler kaçtıktan kısa bir süre sonra polis aracı caddeye girdi.
Şüphelilerin soygun girişimi kuyumcu ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına girdi. Görüntülerde hırsızların kepengi kaldırıp içeri girdiği, polis otosunun tepe ışıklarını fark edince otomobillerine binip kaçtıkları görülüyor.
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