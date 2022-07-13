Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Defalarca takla attı!
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde taklalar atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul istikametinde; 60 AR 677 plakalı, Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar attı.
HASTANELERE SEVK EDİLDİLER
Araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere sevk etti.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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