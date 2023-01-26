Kuzusu hastanede bile peşini bırakmadı

26 Ocak 2023 Perşembe, 09:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sahibinin hastanede bile peşini bırakmayan ve biberonla beslenen kuzuya dair bir video paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış.”

