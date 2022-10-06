Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan Muhammed Mücteba, 3 yaşında başladığı sarımsak yeme alışkanlığını 6 yıldır bırakamıyor. Her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketen Muhammed Mücteba'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Mücteba Köylü, her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketiyor. 3 yaşından beri sarımsakları leblebi yer gibi yiyen Muhammed Mücteba, okula, tatile, arkadaşları ile oynamaya giderken bile yanında Taşköprü sarımsağını taşıyor. 3 yaşından beri her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba’yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.. 6 yıldır sarımsak tüketen Muhammed Mücteba, sarımsak bulamadığı zaman da ağlıyor. Her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba'nın alışkanlığından vaz geçemediğini belirten ailesi, Muhammed'in 9 yaşına kadar da hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı