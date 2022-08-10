Lunaparkta korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Giresun’da lunaparkta meydana gelen kazada bir polis hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi ise yaralandı. Giresun Valisi Enver Ünlü hastanede yaralıları ziyaret ederken, Emniyet mensuplarına da başsağlığı diledi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:20

Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

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