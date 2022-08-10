Lunaparkta korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Giresun’da lunaparkta meydana gelen kazada bir polis hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi ise yaralandı. Giresun Valisi Enver Ünlü hastanede yaralıları ziyaret ederken, Emniyet mensuplarına da başsağlığı diledi.
Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi.
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