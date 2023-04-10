Mahir Akkoyun o tasarımların hikayesini anlattı: Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde...
Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur’un sunduğu Gündem Özel programının konuğu yaptığı ‘pahalılık’ tasarımlarının ardından gözaltına alınan Görsel İletişim Tasarımcısı Mahir Akkoyun oldu. Akkoyun, gözaltı sürecini ve tasarımların hikayesini anlattı.
Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur’un sunduğu Gündem Özel programının konuğu yaptığı ‘pahalılık’ tasarımlarının ardından gözaltına alınan Görsel İletişim Tasarımcısı Mahir Akkoyun oldu. Akkoyun, gözaltı sürecini ve tasarımların hikayesini anlattı.
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