Mahir Akkoyun o tasarımların hikayesini anlattı: Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde...

10 Nisan 2023 Pazartesi, 16:08

Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur’un sunduğu Gündem Özel programının konuğu yaptığı ‘pahalılık’ tasarımlarının ardından gözaltına alınan Görsel İletişim Tasarımcısı Mahir Akkoyun oldu. Akkoyun, gözaltı sürecini ve tasarımların hikayesini anlattı.

