Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Metruk Çaltıkçukur Mahallesi'ndeki 7 boş ev ile 1 okul yangında zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:40

Kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

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Manisa orman yangını Yangın

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