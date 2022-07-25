Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Metruk Çaltıkçukur Mahallesi'ndeki 7 boş ev ile 1 okul yangında zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
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