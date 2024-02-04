Mansur Yavaş, Altınok ve Kurum'u topa tuttu: "Birisi emekliye para veriyor, diğeri çorba..."

04 Şubat 2024 Pazar, 11:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizi taklit etmeye hiç gerek yok. Mansur Yavaş neler yapmış aynısını tekrar edin. Söylemiştik. Biz size belediyeciliği öğreteceğiz diye. Belediyenin plastikten, betondan ibaret olmadığını; içinde insan olmayan hiçbir projenin belediye yönetiminde yeri olmadığını yüzlerce defa söyledik. Önce insan için varız” dedi. Yavaş, “Adaylara diyorum ki; 3 yıldır doğal gaz veriyoruz, kimseye üşütmüyoruz. Hadi siz de bir açıklama yapın 'daha fazla vereceğiz' deyin de bu insanlar üşümesinler” diye konuştu.