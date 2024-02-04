Mansur Yavaş, Altınok ve Kurum'u topa tuttu: "Birisi emekliye para veriyor, diğeri çorba..."
Mansur Yavaş, Altınok ve Kurum'u topa tuttu: "Birisi emekliye para veriyor, diğeri çorba..."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizi taklit etmeye hiç gerek yok. Mansur Yavaş neler yapmış aynısını tekrar edin. Söylemiştik. Biz size belediyeciliği öğreteceğiz diye. Belediyenin plastikten, betondan ibaret olmadığını; içinde insan olmayan hiçbir projenin belediye yönetiminde yeri olmadığını yüzlerce defa söyledik. Önce insan için varız” dedi. Yavaş, “Adaylara diyorum ki; 3 yıldır doğal gaz veriyoruz, kimseye üşütmüyoruz. Hadi siz de bir açıklama yapın 'daha fazla vereceğiz' deyin de bu insanlar üşümesinler” diye konuştu.
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