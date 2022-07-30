Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi
Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi.
Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi.
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