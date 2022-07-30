Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi

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Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi.

DHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:30

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi.

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Market müşteri servis

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