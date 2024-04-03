Masquerade Club'un bulunduğu binanın yöneticisinden skandal açıklama!

03 Nisan 2024 Çarşamba, 12:07









Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün bulunduğu binanın yöneticisi Şule Şakat, daha önce şikayette bulunduklarını belirtirken "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.