Masquerade Club'un bulunduğu binanın yöneticisinden skandal açıklama!

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Masquerade Club'un bulunduğu binanın yöneticisinden skandal açıklama!

DHA
03 Nisan 2024 Çarşamba, 12:07



Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün bulunduğu binanın yöneticisi Şule Şakat, daha önce şikayette bulunduklarını belirtirken "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.

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