Masquerade Club'un bulunduğu binanın yöneticisinden skandal açıklama!
Masquerade Club'un bulunduğu binanın yöneticisinden skandal açıklama!
Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün bulunduğu binanın yöneticisi Şule Şakat, daha önce şikayette bulunduklarını belirtirken "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.
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