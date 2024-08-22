Maymun çiçeğini beklerken batı nil virüsü geldi... Uzmanından korkutan uyarı!
Maymun çiçeğini beklerken batı nil virüsü geldi... Uzmanından korkutan uyarı!
Yavuz, “Culex" türü sivrisineklerden bulaşan ve Batı Nil ateşine yol açan virüs salgınına karşı uyardı. Prof. Dr. Yavuz, Batı Nil virüsü enfeksiyonuna bağlı vakaların Marmara bölgesinde, Bursa ve İstanbul’dan bildirilmeye başlandığını kaydetti ve bu virüsün beyne yerleşme riski nedeniyle yaşlılarda ölümcül olabildiğine işaret etti. Şu anda M çiçeği değil bu enfeksiyonun toplum açısından daha önemli olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Yavuz, ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin işbirliği ile sivrisinekle mücadeleye ağırlık verileceğini de vurguladı.
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