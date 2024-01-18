Meclis'i karıştıran 'bez parçası' tartışmasına Erdoğan da dahil oldu: Ne söylediğinizi iyi bilin

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Meclis'i karıştıran 'bez parçası' tartışmasına Erdoğan da dahil oldu: Ne söylediğinizi iyi bilin

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2024 Perşembe, 17:41

Meclis'i karıştıran 'bez parçası' tartışmasına Erdoğan da dahil oldu: Ne söylediğinizi iyi bilin

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