Meclis'i karıştıran 'bez parçası' tartışmasına Erdoğan da dahil oldu: Ne söylediğinizi iyi bilin
Meclis'i karıştıran 'bez parçası' tartışmasına Erdoğan da dahil oldu: Ne söylediğinizi iyi bilin
Meclis'i karıştıran 'bez parçası' tartışmasına Erdoğan da dahil oldu: Ne söylediğinizi iyi bilin
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