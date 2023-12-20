Meral Akşener 'korkaklıkla' suçlamıştı! Mansur Yavaş sessizliğini bozdu...

20 Aralık 2023 Çarşamba, 14:10

Önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kastederek "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in o sözlerine, Yavaş'tan yanıt geldi. Mansur Yavaş, "Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor" dedi. ABB Başkanı ayrıca, "İlle benim aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi" diye konuştu.