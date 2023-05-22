22 Mayıs 2023 Pazartesi, 11:45

Meral Akşener'den HÜDA-PAR'a sert tepki: Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “HÜDA PAR; Cumhuriyet’i, Anayasa’nın ilk 4 maddesini tartışmayı talep ediyor. Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz?

Bütün bunların normal hâle geleceği bir Türkiye’den kaçınmak için, bütün seçmenlerimize söylüyorum, bakın 2,5 milyon seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermesi lazım” dedi.

