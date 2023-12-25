Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi: Kürt'e düşmanlık yaptığınız kadar...

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Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2023 Pazartesi, 17:39

Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi: Kürt'e düşmanlık yaptığınız kadar...

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