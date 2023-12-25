Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi: Kürt'e düşmanlık yaptığınız kadar...
Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi
Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi: Kürt'e düşmanlık yaptığınız kadar...
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