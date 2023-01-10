Meslek lisesinden turizm kentlerine 'patenli garson'
Siirt Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 120 öğrenci, mayıs ayında turizm kentlerinde yapacakları staj öncesi 'patenli servis' hizmetini uygulamalı olarak alıyor.
Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri mayıs ayında turizm kentlerinde yapacakları staja hazırlanıyor.
Okuldan 120 öğrenci bazı otellerin talebiyle, 'patenli servis' hizmetini uygulamalı olarak almaya başladı. Otellerden gönderilen patenlerle öğretmenleri eşliğinde önce ayakta durmayı öğrenen öğrenciler, sonra nasıl servis yapılacağını uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrenciler, bu hizmetle daha az yorulup, daha hızlı ve gösterişli şekilde staj yapacaklarını belirtirken, okul müdürü Mehmet Nezir Çakar da sektörün ihtiyacını karşılamak için böyle bir uygulamaya geçtiklerini söyledi. Çakar, mayıs ayında patenle hizmet verecek öğrencilerinin, çalışacakları otelde turistlerden ilgi göreceğini belirterek, "Staj yapacak otelimizin de bizden bu şekilde bir beklentisi oldu. Bu beklentinin bir karşılığı olarak bizler de okulumuzda uygulamalı olarak 120 öğrencimize paten eğitimi veriyoruz" diye konuştu.
'TURİZMİN GÜNCEL BEKLENTİLERİNİ KARŞILIYORUZ'
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Engin Kaygısız, "Kurumumuzda eğitim gören öğrencilerimize Türk ve dünya mutfaklarından teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra zamandan da tasarruf etmek için turizmin güncel beklentilerini karşılamak amacıyla paten eğitimi vermekteyiz. Öğrencilerimiz başarılı bir şekilde de paten eğitimini öğreniyor" ifadelerini kullandı.
Alanya'da çalışırken patenle servis yapıldığını görünce çok etkilendiğini, okulunda böyle bir bölüm açılınca kaydolduğunu ifade eden son sınıf öğrencisi Berat Yılmaz, "Patenle servis yapınca gösterişi güzel oluyor ve daha hızlı çalışıyoruz. Bu işi yapmaktan memnunum. Bu fırsatı bize veren hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.
Son sınıf öğrencisi Seher Çelen ise şunları söyledi:
"Patenle servis yaptığımızda hem yorulmuyoruz, hem de daha hızlı ve pratik çalışıyoruz. Patenle servis yapmak hem eğlenceli oluyor, hem de çalışma şartlarımız kolaylaşıyor."
Diğer öğrenciler de daha hızlı ve eğlenceli servis yapacakları için patenli eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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