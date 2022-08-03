MHP sahaya iniyor: İlk miting tarihi ve şehir belli oldu
MHP'nin '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarının gelecek ayki takvimi belli oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.
MHP açıklamasına göre, açık hava toplantıları 4 Eylül'de Sivas'ta, 11 Eylül'de Bursa'da, 18 Eylül'de Kayseri'de, 25 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.
''2023 DOĞRU: ADAY BELLİ KARAR NET''
Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.
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