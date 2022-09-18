Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü anlar

18 Eylül 2022 Pazar, 17:34

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 1215 sıralarında bir sürücü otomobilini yol kenarına park etti. Ardından otomobilden inmek isteyen sürücü, aynasını kontrol etmeden kapıyı açtı. Aynı anlarda caddede seyir halinde olan motokurye, otomobilin kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle savrularak düşen motokurye, başka bir otomobilin altında kalmaktan da son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motokuryenin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.