Motosiklet çalarken görüntülenen 3 şüpheli tutuklandı

03 Nisan 2023 Pazartesi, 10:31

Olay, önceki hafta Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 şüpheli, müstakil bir evin bahçesindeki motosikleti, gidon kilidini kırıp çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerden Feridun K. (33) ile Kazım A.’nın (35) motosikleti çaldığını, Berdan A.’nın (43) ise gözcülük yaptığını tespit etti. Mahalleden arkadaş oldukları belirlenen 3 şüpheli, önceki gün Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki bir motosikleti daha çaldı.

Bu sırada çalışmasını yürüten polis, şüphelilerin motosikleti çaldıktan sonra 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesine gidip saklandığını tespit etti. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu şantiyeye baskın yaptı. Bu sırada Feridun K. ile Berdan A. çalıntı motosikletin üzerinde, Kazım A. ise yanlarında yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kazım A., motosikleti satın almak için buluştuklarını, hırsızlık yapmadığını öne sürdü. Feridun K. ise diğer 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini, Berdan A. ise olayda sadece gözcülük yaptığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

