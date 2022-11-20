Motosiklet tutkunu köpek yollarda
Yozgat’ta sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve sadakati ile dikkat çeken köpeğin motosiklet tutkusu da görenleri hayrete düşürüyor.
Yozgat’ta fidan ve çiçek yetiştiriciliği işi ile uğraşan Ziya Üstüntaş’ın (65) yolu üç yıl önce Rus Collie cinsi köpeği ile kesişti. Henüz yavru iken köpeği besleyen Üstüntaş’ın en iyi arkadaşı o günden sonra köpeği oldu. Sadakatiyle dikkat çeken köpek, sahibi Ziya Üstüntaş’ın yanından bir an olsun dahi ayrılmıyor, uyku dışında tüm vaktini sahibi ile geçiren köpek ile Üstüntaş’ın dostluğu da görenlerin ilgisini çekiyor.
Sahibine düşkünlüğü kadar araçta seyahat etmeyi de çok seven köpek, her gün sahibi ile motosiklet üzerinde işe gidip geliyor. Tam bir motosiklet tutkunu haline gelen köpek, sahibinin sesi ya da motosikletin korna sesi ile harekete geçiyor. Sahibinden önce motosiklet üzerinde kendi için ayrılan alana kurulan köpeğin motosiklet ile yolculuğu da görenlerin dikkatini çekiyor.
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