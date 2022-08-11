Mudanya'dan kalkıp Eminönü'ne giden yolcu feribotu fırtına sebebiyle denizin ortasında savrulunca yolcular panik yaptı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:51

Bursa'dan İstanbul'a gitmek için kalkan yolcu feribotu, fırtınaya yakalandı. Denizin ortasında gemi sallanmaya başladı. Gemi yetkilileri, deniz taşıtının hiç bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, Norveç malı olan feribotun dünyanın en güvenli araçlarından birisi olduğunu söyleyerek yolcuları teskin etti.

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