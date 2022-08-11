Mudanya'dan kalkıp Eminönü'ne giden yolcu feribotu fırtına sebebiyle denizin ortasında savrulunca yolcular panik yaptı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinden kalkıp İstanbul Eminönü'ne giden deniz otobüsü, denizde çıkan dalgalar sonrasında zor anlar yaşadı. Yolcular panik yaptı.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:51

Bursa'dan İstanbul'a gitmek için kalkan yolcu feribotu, fırtınaya yakalandı. Denizin ortasında gemi sallanmaya başladı. Gemi yetkilileri, deniz taşıtının hiç bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, Norveç malı olan feribotun dünyanın en güvenli araçlarından birisi olduğunu söyleyerek yolcuları teskin etti. 

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Feribot Mudanya Fırtına

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