Mustafa Sandal'dan, Azez'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: 'Uğurlarında harcanan milyarlarca dolar ve final'
Şarkıcı Mustafa Sandal, Suriye'nin kuzeyinde yapılan eylemlerde Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Sandal, "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final. Bayrağımıza uzanan hadsiz eller" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanların görüntüleri gündem olmuş ve tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayrağı yakma girişiminde bulunanların yakalandığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."
SANDAL'DAN SERT TEPKİ
Saldırının görüntülerinin yayılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da olaya ilişkin bir paylaşım geldi.
"UĞURLARINDA VERİLEN YÜZLERCE ŞEHİT..."
Kısa sürede infial yaratan görüntüyü Twitter hesabından yayımlayan şarkıcı, "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final: bayrağımıza uzanan hadsiz eller! Kutsal bayrağımıza bu niyetlerle dokunanların sonu hep aynı olmuştur. Bilmiyorsanız anlatmayacağız. Yaşayıp göreceksiniz" diyerek ateş püskürdü.
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