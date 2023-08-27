Nesli tükenmekte olan su samuru Sinop'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan su samuru Sinop'ta görüntülendi
Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezindeki balıkçı barınağı civarında görüntülendi.
Video Haberler
- Taksilere yönelik denetim
- Nesli tükenmekte olan su samuru Sinop'ta görüntülendi
- Ekonomi yazarı Ekinci’den kritik uyarı
- Wagner Lideri Prigojin ölmemiş olabilir mi?
- Veli Ağbaba'dan Senaryoyu yazan, yöneten sensin yanıtı
- Bunu da gördük! Cami tuvaletinde abonelik sistemi...
- Cem Avşar, yetersiz burs ve kredileri eleştirdi!
- Naci Görür de dinleyiciler arasındaydı!
- Son dakika...Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması!
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- IMF'den destek mi istendi?
- SADAT teklifi kayıp!
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- Süre daralıyor: Son gün 31 Ağustos!
- Robot Sophia'ya 'Kılıçdaroğlu' sorusu
- Robot Sophia'dan tartışma yaratan sözler
- Yazarlarımız, Akşener'in çıkışını yorumladı
- Erdoğan faiz artırımına nasıl ikna edildi?
- Eylül ayı para yağmuru: 5 Burç cüzdanını dolduracak!