Nesli tükenmekte olan su samuru Sinop'ta görüntülendi

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Nesli tükenmekte olan su samuru Sinop'ta görüntülendi

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2023 Pazar, 16:27

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezindeki balıkçı barınağı civarında görüntülendi.

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