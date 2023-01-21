Ocak ayında sıcak havayı görünce sahile akın etti

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar sahile akın etti.

İHA
21 Ocak 2023 Cumartesi, 07:00

Ocak ayında sıcak havaların devam etmesi üzerine vatandaşlar sıcak havaları iyi değerlendirerek sahile akın ettiler.

Metroloji Genel Müdürlüğün verilerine göre Ereğli’de hava sıcaklığı 24.4 derece olarak ölçüldüğü öğrenildi.

Havaların önümüzdeki 4 gün daha güneşli olarak devam edeceği öğrenildi.

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