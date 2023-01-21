Ocak ayında sıcak havayı görünce sahile akın etti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar sahile akın etti.
Ocak ayında sıcak havaların devam etmesi üzerine vatandaşlar sıcak havaları iyi değerlendirerek sahile akın ettiler.
Metroloji Genel Müdürlüğün verilerine göre Ereğli’de hava sıcaklığı 24.4 derece olarak ölçüldüğü öğrenildi.
Havaların önümüzdeki 4 gün daha güneşli olarak devam edeceği öğrenildi.
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