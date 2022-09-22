Öğrencinin plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mithat Paşa İlkokulu'nda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Türmen Tekin?in parmağı, sınıf kütüphanesindeki plastik kitaplık parçasına sıkıştı. Öğretmenlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, Tekin'in parmağındaki plastik kitaplık parçasını, keski yardımıyla keserek çıkarttı.Sağlık ekiplerince muayene edilen öğrencinin parmağında ciddi bir sıkıntının olmadığı saptandı.